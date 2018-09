Def, Di Maio: "Abbiamo il più grande piano di investimenti storia" | L'appello di Tajani: "Il governo cambi la Manovra"

"Sullo spread sono tranquillo" - "Molti analisti non centrano l'obiettivo, dicendo che adesso si vuole usare la scusa della Manovra per uscire dall'Europa o dall'Euro. La nostra è una Manovra del popolo che per la prima volta ricostituisce i diritti sociali", ha proseguito Di Maio. "Sono tranquillo: lo spread è salito, ma poi ha cominciato a scendere".



Tajani: "Il governo cambi la Manovra" - Intanto dall'opposizione aumentano le pressioni sull'esecutivo. Il presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha lanciato "un appello forte: il governo deve cambiare questa Manovra, che rischia di consegnarci mani e piedi agli stranieri. Sono ancora in tempo per cambiare, nell'interesse degli italiani". Interpellato su quali reazioni è lecito attendersi da Bruxelles, Tajani ha sottolineato che "il problema non è il rapporto con la Commissione europea, con cui un accordo si può trovare, ma i mercati".



"I balconi non hanno mai portato bene" - Il vicepremier Luigi Di Maio, che insieme ai ministri del M5s si è affacciato da Palazzo Chigi dopo il via libera del consiglio dei ministri alla Manovra, "sembra Maduro che si affaccia al balcone venezuelano", ha sottolineato il presidente dell'Europarlamento. "Un po' di serietà non guasterebbe. Si ricordi che i balconi non hanno mai portato bene a nessuno", ha aggiunto.