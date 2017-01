18:25 - Il Def "prefigura un cambiamento nell'impostazione della politica economica, ma restando per ora alla dimensione dei saldi, il peggioramento programmato non appare tale da imprimere un impulso risolutivo per il riavvio della crescita". Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri alla Camera. "E' necessario che il Paese proceda senza incertezze nel percorso delle riforme", aggiunge.