Def, bozza prevede altri 2,8 miliardi per il pubblico impiego

Altri 2,8 miliardi di euro da stanziare per il pubblico impiego, settore statale e non statale, per arrivare ad un aumento contrattuale medio di 85 euro con i rinnovi 2016-2018. E' quanto stabilisce una prima bozza del Def, che così considera l'accordo del 30 novembre tra Madia e sindacati per le stime "a politiche invariate". Si fa anche una previsione degli eventuali oneri per un prossimo rinnovo: 2,3 miliardi per il 2019 e 4,6 per il 2020.