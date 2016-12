Decreti Fisco,Padoan:più chiarezza

I decreti fiscali varati dal Cdm "creano un quadro di maggiore chiarezza per il cittadino" e "migliorano i rapporti dei contribuenti con il Fisco". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, sottolineando come, fra l'altro, "con le nuove norme sul contenzioso" sarà possibile per i cittadini ottenere "rimborsi immediati".