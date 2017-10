Debito pro capite, quello della Lombardia è il più basso d'Italia

La Lombardia vanta il debito pro capite più basso d’Italia . Su ogni lombardo grava un debito pari solo a 73 euro . Il totale ammonta a circa 728 milioni di euro, un valore che rappresenta lo 0,21% del pil regionale . Al secondo posto l’Emilia Romagna (114 euro), seguita dalla Liguria (187 euro). Dalla parte opposta della classifica il Lazio - che fa registrare un debito procapite particolarmente elevato, quasi duemila euro (1.708 per la precisione) - la Calabria (616 euro) e la Sicilia (580 euro). È quanto emerge dallo studio di Éupolis Lombardia - su dati del Copaff (la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale) e del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno - e reso noto dalla Regione in vista del referendum consultivo per l’autonomia fissato per il 22 ottobre .

La media nazionale - Se si considera la media nazionale dell’esposizione contratta dagli enti territoriali, il debito pro capite che pesa sulla testa di ogni singolo cittadino italiano è pari a 407 euro. Quasi sei volte il dato lombardo. La percentuale rispetto al pil è dell’1,54%. Il debito totale a livello nazionale prodotto da regioni, province e comuni italiani raggiunge i 24,7 miliardi di euro. Se tutti avessero una gestione virtuosa come quella lombarda, il debito totale si ridurrebbe fino a raggiungere una cifra intorno ai 4,5 miliardi di euro.



Un debito pari a zero - La Lombardia è, inoltre, l’unica istituzione tra quelle a statuto ordinario, assieme a Marche e Abruzzo, ad avere un debito pari a zero. I quasi 730 milioni di euro di esposizione che si riferiscono alla regione sono stati, infatti, accumulati dal comparto provinciale (4,9 milioni di euro) e da quello comunale (723 milioni di euro). Un risultato che assume ancora più valore se si considera che l’esposizione debitoria nazionale deriva per il 56,7% proprio dal comparto regionale.



Il Lazio da solo rappresenta quasi la metà del debito nazionale - Osservando, invece, la situazione del Lazio -quella più negativa su questo fronte - si può constatare come il suo debito totale superi i 10 miliardi di euro (quasi la metà dell’intero dato nazionale) e la Regione sia responsabile di questa situazione per una percentuale superiore al 90%. Comparto provinciale e comunale assieme, in questo caso, superano infatti di poco gli 820 milioni di euro di esposizione debitoria.