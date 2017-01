Debiti P.A.,governo:ora altri fondi

15:26 - Contro la crisi "non siamo fermi. Abbiamo già stanziato 38 miliardi di euro ed altri 35 sono stati dati alle imprese. Siamo pronti per stanziarne altri 15-20 entro quest'anno". Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Pierpaolo Baretta, in riferimento ai debiti della P.A con i fornitori. "Le imprese hanno oggi un'ulteriore boccata di ossigeno per poter ripartire - ha ricordato Baretta -. Si tratta di cifre importanti".