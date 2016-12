Debiti di guerra, Atene: "La Germania ci deve 279 miliardi di euro"

18:03 - Il governo greco ha chiesto alla Germania un risarcimento di 279 miliardi di euro per i danni dovuti all’occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. E' la prima volta che Atene calcola la stima delle distruzioni e dei saccheggi nazisti che risalgono agli anni Quaranta. Una cifra quindi superiore a quanto il governo Tsipras deve alla Ue, vale a dire 240 miliardi. Secondo il governo tedesco il problema è già stato risolto anni fa.

A quantificare la cifra desiderata come riparazioni di guerra è stato il vice ministro delle finanze, Dimitris Mardas su indicazione dell'ufficio di contabilità generale di Atene. Secondo Mardas la drammatica situazione debitoria della Grecia è conseguenza proprio dei mancati risarcimenti di Berlino.



La richiesta, come prevedibile, non è piaciuta a Berlino: la Germania ha infatti fatto sapere che, per quanto la riguarda, la questione è già stata risolta anni fa. E il ministro dell'Economia e vice cancelliere Sigmar Gabriel ha bollato la richiesta di Atene come "stupida".



Nuove critiche dall'Ue - In attesa di capire se sussiste una possibilità di accordo con la Germania, Tsipras e il suo governo sono però costretti a fare i conti con quel che c'è nelle casse di Atene e sui passi da fare per uscire dalla crisi. Secondo fonti dell'Ue, le misure della lista greca stanno andando "nella direzione sbagliata" in quanto "non sono abbastanza mirate ai più vulnerabili" e così "aprono la porta anche ad altri beneficiari. Non ci sono stati molti sviluppi sulla lista in queste settimane" e ci sono "molte domande senza risposta".