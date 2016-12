Ddl concorrenza, professioni a confronto Si incontrano notai, avvocati e magistrati

Il ddl concorrenza, approvato dal governo a febbraio e in questi giorni all'esame delle commissioni parlamentari, si propone di introdurre numerose novità nel mondo delle professioni. Una delle categorie interessate è quella dei notai e il Sisn, Sindacato sociale notarile, con il Comitato regionale della Sardegna, organizza per venerdì 10 luglio un convegno per confrontarsi con magistrati, avvocati, politici e consumatori.