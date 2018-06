Dazi Usa, cinese Zte annuncia lo stop di "primarie attività"

Zte, il primo gruppo cinese di equipaggiamenti e dispositivi telefonici, ha annunciato lo stop di "primarie attivita'" in scia al divieto di export per 7 anni di componenti hi-tech dagli Usa, alla base dei suoi prodotti. Il blocco è stato deciso dalle autorità americane ad aprile per il mancato adempimento agli obblighi seguiti alla vendita di materiale sensibile a Iran e Corea del Nord.