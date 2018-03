Dazi Usa, Cina: non faremo una guerra commerciale ma ci difenderemo

"Una guerra commerciale porterebbe solo disastri per tutti: Pechino la non vuole". Lo ha detto il ministro del Commercio Zhong Shan sulle tensioni con Washington per l'imposizione di nuovi dazi. "Detto questo, siamo in grado di affrontare ogni sfida. Difenderemo con forza gli interessi del Paese e della sua gente", ha aggiunto Zhong.