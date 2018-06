Dazi su auto, Marchionne: "Capisco Trump, non è la fine del mondo"

"Capisco la posizione di Trump, politicamente la capisco". Lo afferma l'a.d. di Fca, Sergio Marchionne, in merito ai dazi sulle auto. "Non sono la fine del mondo. E' un problema da gestire: tutto è gestibile", aggiunge sottolineando la diversa posizione per "flusso di vetture verso gli Usa" di Italia e Francia rispetto alla Germania. Marchionne poi avverte: "Bisogna stare molto attenti a non esagerare nella risposta europea".