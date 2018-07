Dazi, Pechino: "Bullismo commerciale da Usa" e scatta la ritorsione da 34 mld

Gli Stati Uniti con una mossa da "bullismo commerciale" hanno imposto dazi per 34 miliardi di dollari sull'import cinese dando il via alla più grande guerra commerciale nella storia, ha annunciato Pechino. In una nota diffusa dai media ufficiali in Cina nel momento in cui sono entrati in vigore i dazi voluti da Trump, il governo ha immediatamente contrattaccato rendendo efficaci le contromisure da 34 miliardi sull'import dagli Usa.

Nel mirino di Pechino sono finiti soia, carne, whiskey e altri alcolici. Ma la risposta preannunciata da Washington sarà ancora più dura. Trump minaccia infatti ulteriori dazi per 500 miliardi di dollari in caso di ritorsioni. D'altra parte, già a questa prima imposizione da 34 miliardi seguirà un'ulteriore misura che ne varrà altri 16 in due settimane.



L'annuncio di Trump - Prima "34 miliardi, dopo ci sono altri 16 miliardi in due settimane e poi, come sapete, altri 200 miliardi in sospeso e dopo ancora altri 300 miliardi in sospeso - ha spiegato Trump ai giornalisti, mentre volava in Montana a bordo dell'Air Force One -. Ok? Quindi abbiamo 50 più 200 più quasi 300".



Guerra commerciale e mercati finanziari - Risultano così ulteriormente rafforzati i propositi di escalation di guerra commerciale con conseguenti effetti turbolenti a cascata sui mercati finanziari, azionari, valutari e delle materie prime, dalla soia al carbone. Quando erano cominciate le tensioni tra i due Paesi, la Cina aveva detto che non avrebbe "sparato il primo colpo", assicurando però che le contromisure sarebbero entrare in vigore a stretto giro dall'efficacia dei dazi Usa da 34 miliardi. E non si è smentita.