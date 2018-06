Dazi, Germania: "Fare il possibile per evitare guerra commerciale"

Per evitare l'introduzione dei dazi americani sull'acciaio e sull'alluminio europei "non dobbiamo lasciare niente di intentato". A dirlo è il ministro dell'economia tedesco, Peter Altmaier, al Consiglio Ue del commercio, avvertendo che "il tempo è quasi scaduto". "Vogliamo evitare una guerra commerciale", ha aggiunto, e per questo è importante "evitare aumenti reciproci sui dazi".