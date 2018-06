Dazi, Fmi: "In una guerra commerciale perdono tutti"

"Tutti perdono in una protratta guerra commerciale": non è positivo che "le tensioni commerciali aumentino proprio in un momento in cui la ripresa globale è sostenuta dal commercio". Così il Fondo monetario internazionale parlando dei dazi Usa imposti a Unione Europea, Canada e Messico. "Incoraggiamo i Paesi a lavorare costruttivamente insieme per ridurre le barriere e risolvere i disaccordi commerciali senza il ricorso a misure eccezionali".