Dalle multinazionali un contributo importante

Con cadenza periodica, l'ISTAT censisce le multinazionali presenti in Italia. Al momento, i dati più recenti sono relativi al 2014 e certificano che il loro numero è aumentato rispetto al 2013, passando da 13.165 a 13.569 (+404 unità). Pur rappresentando solo una piccola porzione di tutte le realtà imprenditoriali attive in Italia, il peso delle multinazionali sul complesso delle imprese residenti nel nostro Paese è del 7,6% in termini di addetti – le multinazionali impiegano 1,2 milioni di lavoratori (il dato è sempre dell'ISTAT) –, del 17,8% in termini di fatturato (524 miliardi di euro, al netto dei servizi finanziari) mentre il valore aggiunto è di 97 miliardi circa.



Numeri importanti, ai quali sia aggiungono quelli relativi alla produttività: nel confronto tra grandi imprese – ovvero quelle che impiegano 250 addetti ed oltre –, quelle a controllo estero sono mediamente più produttive di quelle a controllo nazionale (69,3 mila euro per addetto rispetto a 57,9 mila euro). E al profitto: tra le multinazionali estere, la quota di margine operativo lordo sul valore aggiunto è del 34,2% (quelle a controllo italiano si fermano al 30,6%).



L'ISTAT osserva che comunque emergono differenze a livello settoriale. Dall'estero, il governo intende attirare anche maggiori flussi d'investimenti. Del resto gli investimenti offrono un contributo rilevante alla crescita economica di un Paese e sul fronte occupazionale, creando nuovi posti di lavoro.



Nel suo European attractiveness survey 2016, l'EY ha quantificato che nel 2015 gli investimenti esteri diretti (IDE) verso l'Europa hanno dato un'occupazione a circa 220 mila persone. In Italia le cose non vanno altrettanto bene, però. Secondo l'EY, i 55 investimenti esteri diretti verso il nostro Paese hanno creato 1.383 posti di lavoro.