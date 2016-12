Dalla crisi alle opportunità di investimento, chi osserva la Grecia con interesse

Nonostante l'accordo raggiunto tra Atene e i partner europei sul piano di aiuti per il paese ellenico, Mosca non nega la possibilità che possa esercitare ulteriori sforzi per una maggiore cooperazione Russia-Grecia. Già a giugno era stata trovata un'intesa preliminare per il passaggio del gasdotto Turkish Stream sul territorio greco. E non a caso gli Stati Uniti sono stati osservatori interessati nelle ore più dure della crisi ellenica.