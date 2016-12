Dall'imbianchino all'idraulico, Roma è la città più cara per ristrutturare casa

Ristrutturare un immobile? Sono Roma e Milano le città in cui si paga di più, mentre Trento si piazza al terzo posto. Lo dicono i dati del portale di annunci Immobiliare.it e della startup per artigiani e professionisti Pronto.Pro. I due siti hanno messo a confronto i prezzi medi degli immobili e il costo di un'ampia gamma di lavori - dagli intonaci ai pavimenti, dal rifacimento delle tubature agli infissi - per una tipologia standard di appartamento in ognuno dei venti capoluoghi di regione. Risultato: per un bilocale di 70mq al primo piano di una zona semi-centrale, a fronte di una spesa media nazionale di 34 mila euro, chi deve ristrutturare casa a Roma ne sborsa in media quasi 39 mila. Se la cavano con una cifra appena inferiore - 37.500 euro - i milanesi, mentre i proprietari di immobili a Trento devono prepararsi pagarne quasi 36 mila.



Sul podio della convenienza salgono invece tre città del sud: medaglia d'oro a Catanzaro, con poco meno di 29 mila euro, seguita da Palermo (29.700) e da Campobasso, in cui chi vuole ristrutturare un appartamento deve mettere in preventivo una spesa che supera appena i 30 mila.