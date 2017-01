Dal 2007 sottratti al fisco 91 miliardi l'anno, il governo: controlli più incisivi

03:00 - L'evasione fiscale ha un costo enorme: dal 2007 al 2012, sono stati sottratti all'Erario mediamente poco più di 90 miliardi di euro. Quanto basta per comprendere perché il governo intende rendere ancor più incisivi gli accertamenti, rendendo la vita difficile a chi – a differenza del contribuente onesto – elude il fisco.

In Italia, l'evasione fiscale ha toccato di media i 91 miliardi di euro l'anno nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012 (circa il 7% del Prodotto interno lordo), secondo un recente report del ministero dell'Economia che ha comunque certificato un calo rispetto alla media di 93,6 miliardi del 2001-2006 (-2,6%). Scendendo nel dettaglio, oltre la metà del denaro sottratto allo Stato (il 52%) è concentrato nelle regioni settentrionali, dove l'evasione ha raggiunto i 47,6 miliardi di euro. Lontani il Centro (24 miliardi) e il Mezzogiorno (19,8 miliardi). Un divario, questo, proporzionale al maggior reddito del Nord Italia.

Il nostro Paese è quindi alle prese con un tax gap – ovvero il divario tra tasse dovute e quelle pagate – notevole e che lo Stato intende ridurre anche attraverso controlli più incisivi. Nonostante quanto di buono fatto nel corso dell'ultimo anno dalla Guardia di Finanza (soltanto nel 2013, sono stati scoperti 8.315 evasori totali, ai quali vanno aggiunti i 2.451 'scovati' nel primo quadrimestre del 2014) e dall'Agenzia delle Entrate che, malgrado il minor numero di controlli effettuati (circa 713 mila contro i 741 mila dell'anno precedente; -14%), ha comunque recuperato 13,1 miliardi contro i 12,5 miliardi del 2012. Nel 2001 erano stati solo 3,8 miliardi. La nuova strategia (accertamenti mirati sui grandi evasori) sembra quindi ottenere gli effetti sperati.

L'Agenzia delle Entrate, che per ogni 100 euro di gettito (sia spontaneo sia d'attività di accertamento) richiede una spesa di circa 85 centesimi, a breve avrà una maggiore libertà d'azione: un emendamento della legge di Stabilità gli consentirà l'utilizzo delle banche dati a disposizione, senza la necessità – come avvenuto fino ad ora – di fare riferimenti a liste selezionate di contribuenti considerati più a rischio. Questo permetterà allo Stato di recuperare 3,5 miliardi in più, secondo le previsioni del governo che ha inoltre stimato un aumento della pressione fiscale. Destinata a stabilizzarsi al 43,6% nel biennio 2016-2017.

Attenzione: la pressione fiscale, che per quest'anno si attesta al 43,3%, è il rapporto tra il gettito fiscale (quindi le entrate nelle casse dello Stato tramite imposizione fiscale) e il Prodotto interno lordo, ovvero la quota di PIL che rappresenta il costo dello Stato (beni e servizi prodotti in un anno). Pertanto la pressione fiscale non aumenta necessariamente all'aumentare delle imposte già esistenti o all'introduzione di nuove, ma anche grazie al contrasto dell'evasione che può produrre, per l'appunto, un aumento delle entrate fiscali.

La cui crescita, sostengono in molti, può essere più consistente anche attraverso l'aumento della tracciabilità dei movimenti finanziari (per contrastare il riciclaggio di capitali di provenienza illecita) e la limitazione dei pagamenti in contanti. Un'abitudine, quest'ultima, ancora molto diffusa in Italia rispetto a quanto accade nell'Unione europea: l'82% delle transazioni nel nostro Paese vengono effettuate tramite contante contro una media europea del 67%, secondo i dati contenuti nel decimo World Payment Annual Report di CapGemini e RBS.