Da Milano arriva PowerU Digital, la piattaforma online che istruisce i giovani sul mondo digitale

Il progetto PowerU Digital nasce per insegnare ai giovani nuove competenze digitali per agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro. Da Milano la piattaforma è stata presentata dalla Fondazione Human Age Institute di ManpowerGroup in collaborazione con Deloitte e Intesa Sanpaolo e il patrocinio di Confindustria Digitale. "Il progetto è ampiamente in linea con quanto, come Miur, stiamo portando avanti in termini di formazione e incentivazione del talento", sottolinea Oscar Pasquali, capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Istruzione.