Da Cdp 117 miliardi per le imprese

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha approvato il piano industriale 2016-2020 che prevede la messa a disposizione di risorse per 160 miliardi di euro per supportare la crescita del Paese. Mobilitati a sostegno delle imprese 117 miliardi di euro ossia il 73% in più rispetto al precedente quinquennio. Per sviluppare e rafforzare le strutture turistiche sono stati messi a disposizione 3,8 miliardi (+110%).