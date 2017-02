Cybersecurity: Assolombarda e Polizia Postale firmano il protocollo per le imprese

Lo scopo dell'accordo è aumentare tra gli imprenditori la consapevolezza del rischio cyber, migliorare la protezione delle infrastrutture informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale competente. In tale contesto, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale per procedere alla capillare diffusione sul territorio lombardo di best practices per sensibilizzare le imprese sui rischi del cybercrime.



"Il rischio cyber rappresenta una seria minaccia per le imprese. Il protocollo siglato con la Polizia Postale rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato per gestire il rischio di attacchi informatici. Un impegno che in Assolombarda stiamo già portando avanti. E, come previsto dal protocollo, nel corso dell’anno intendiamo attivare un help desk dedicato alla cyber security e promuovere, tra le varie attività in programma, eventi formativi sulla web reputation”, ha detto Verna.