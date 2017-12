Cvs compra Aetna per 68 miliardi di dollari: rivoluzione Sanità Usa

Aetna, la terza compagnia di assicurazione sanitaria americana, finisce nelle mani di Cvs. Il colosso delle farmacie l'acquista per 68 miliardi di dollari in un'operazione che ridefinirà l'industria sanitaria americane e rafforza le due società in vista dell'affondo di Amazon sul mercato dei medicinali. Cvs stima la chiusura della transazione nel secondo trimestre del 2018.