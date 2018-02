Crollo Wall Street, Casa Bianca: "Fondamentali economia solidi"

L'economia americana rimane "eccezionalmente forte". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo una seduta nera a Wall Street. Trump, in particolare, si è concentrato sui "fondamentali" a lungo termine. "I fondamentali economici sono estremamente solidi e stanno rafforzando la crescita americana, la disoccupazione bassa e i salari in aumento per i lavoratori americani", si legge in un comunicato della Casa Bianca.