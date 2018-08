Crollo ponte, Unicredit sospende pagamento mutui per le famiglie

Dopo Carige, anche Unicredit ha deciso di sospendere, per dodici mesi, il pagamento dei mutui e dei finanziamenti in atto per le persone, le famiglie e le imprese colpite dal crollo del ponte Morandi a Genova. La banca ha inoltre concesso, a titolo gratuito, una cassetta di sicurezza in una sua filiale per venire incontro alle prime necessità dei suoi correntisti coinvolti.