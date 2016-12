Crisi, Visco lancia l'allarme criminalità "Effetto pesante sugli investimenti"

15:58 - La criminalità "ha un effetto negativo sugli investimenti in generale e quelli dall'estero in particolare". Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, lo sottolinea ricordando che "senza di essa tra il 2006 e il 2012 i flussi dall'estero in Italia sarebbero stati superiori del 15%", pari a "16 miliardi di euro". Serve quindi, conclude, "una rapida approvazione della legge sull'autoriciclaggio. Sarebbe un primo, importante passo".