Crisi, Squinzi: sferzerò sindacati

"In questi giorni avrò un incontro con i segretari nazionali dei sindacati e li metterò spalle al muro. Così non si può andare avanti". Lo ha affermato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, all'assemblea dell'Ucimu. "Oggi il sindacato in Italia è fatto di pensionati e categorie protette", aggiunge Squinzi.