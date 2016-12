Crisi, riparte settore costruzioni

Il settore delle costruzioni, dopo ben 54 mesi di crisi ininterrotta, registra un'inversione di tendenza. Lo afferma Confartigianato secondo cui "sono tornati i segni positivi per la produzione, che a settembre 2015 mostra una crescita dello 0,4%, e per l'occupazione che al secondo trimestre 2015 mostra un +2,3%, pari a 34.000 occupati in più nell'ultimo anno.