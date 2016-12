Crisi, nuovo allarme per l'EurozonaLa Bce taglia le stime di crescita

17:29 - Per Jean-Michel Six, capo economista Emea di Standard&Poor's, i rischi per l'Eurozona di una terza recessione, "sono aumentati. Avvicinandoci al 2015 - ha infatti spiegato - dobbiamo riconoscere che la ripresa ha perso molto slancio". Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Bce che ha tagliato le stime di crescita dell'Eurozona a +0,8% per il 2014 (dal precedente +1%), +1,2% per il 2015 (da 1,5%) e +1,5% per l'anno successivo (da 1,7%).

S&P: "Terza recessione resta ancora evitabile" - "I dati dell'eurozona non sono così incoraggianti - ha spiegato Six -. L'economia ha conosciuto un rimbalzo verso la metà del 2012 e ha raggiunto un picco nel primo trimestre del 2014. Ora la crescita ha perso un po' di slancio e ha rallentato, con tendenze irregolari nei vari Paesi".



"Avvicinandoci al 2015 - ha proseguito - dobbiamo riconoscere che la ripresa ha perso molto slancio e i venti che la spingono sono diventati molto deboli". Così "i rischi di un triple dip sono aumentati. Dopo quelle del 2009 del 2011 questa sarebbe la terza recessione ed avrebbe un effetto deleterio dal punto di vista geopolitico".



Secondo Six la possibilità che l'Europa schivi la nuova crisi economica dipenderà dalla "ripresa degli scambi mondiali", dalla "politica monetaria" della Bce, dall'andamento dei consumi e dagli investimenti delle imprese.



Bce pronta a mettere in campo strumenti non convenzionali - La Bce si aspetta che le operazioni di "credit easing" varate finora riportino il suo bilancio verso i livelli di inizio 2012. Tuttavia "qualora si rendesse necessario" il consiglio direttivo "è unanime nel suo impegno a ricorrere a ulteriori strumenti non convenzionali nel quadro del suo mandato". Lo si legge nel bollettino mensile. Il consiglio direttivo dell'Eurotower inoltre "ha conferito agli esperti della Bce e ai comitati competenti dell'Eurosistema l'incarico di assicurare la tempestiva predisposizione di ulteriori misure da attuare se necessario.



Tagliata anche la stima dell'inflazione - Oltre a quella della crescita, gli esperti Bce hanno tagliato anche a 0,5% la stima d'inflazione dell'Eurozona per il 2014 (da 0,7% di tre mesi fa), a 1% (da 1,2%) quella per il 2015, a 1,8% (da 1,9%) quella per il 2016. Piu' a lungo termine, la previsione scende a 1,8% da 1,9%.