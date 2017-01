Crisi, nel 2013 in Italia 149 suicidi per motivi economici: forte aumento

Nel 2013, in Italia, 149 persone si sono suicidate per motivazioni economiche. Il dato è in forte aumento rispetto alle 89 del 2012. Si tratta di un suicidio ogni due giorni e mezzo. Uno su due è imprenditore, ma in un anno è raddoppiato il numero dei disoccupati suicidi; triplicato quello degli occupati. Sono i dati di una ricerca della Link Campus University, contenuta nella relazione 2014 del Commissario straordinario per le persone scomparse.