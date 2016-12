Crisi Italia, 6 giovani su 10 vivono con i genitori: primato negativo in Ue

Il report dell'Eurostat mostra che, tra il 2007 e il 2014, la percentuale di maggiorenni under 35 rimasti a casa con i genitori è cresciuta di cinque punti passando dal 60,7% al 65,8%: una crescita superiore a quella dell'euro area (dal 46,9% al 49%). Nel 2014 vivevano in famiglia 6,8 milioni di persone tra i 18 e i 35 anni, di cui quasi tre milioni con più di 25 anni e tra questi oltre un milione di over 30.



La percentuale dei "mammoni" è particolarmente elevata in Italia rispetto al resto dell'Europa soprattutto tra i 25 e i 34 anni, ovvero nella fascia di età nella quale si dovrebbe, finiti gli studi, cominciare a lavorare e costruire la propria famiglia. In Italia quasi la metà delle persone tra i 25 e i 34 anni vive con almeno un genitore. Nei Paesi scandinavi la percentuale scende sotto il 5% mentre il Germania è in lieve aumento al 18,3%.



E per i maschi la percentuale di "bamboccioni" è ancora più alta, con il 57,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni a casa. La media europea è invece del 36%. Per le ragazze la percentuale scende al 40,6%, ma resta di molto superiore a quella danese (1,7%), norvegese (2,5%) e francese (7,1%). Restano con mamma e papà, anche a causa delle difficoltà nella ricerca del lavoro, le ragazze spagnole (33,4%) e quelle greche (42,3%).