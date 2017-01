Crisi Grecia, proseguono a ritmo serrato i colloqui con i creditori

Proseguono i colloqui tra il governo greco e le istituzioni, con l'intenzione, come riferiscono i media locali citando fonti vicine ai lavori, di raggiungere un accordo martedì. Secondo l'emittente privata Mega Channel, le principali questioni che rimangono ancora irrisolte sono quelle riguardanti i crediti in sofferenza, il nuovo fondo per le privatizzazioni, il settore energetico e la contrattazione collettiva.