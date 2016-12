Crisi Grecia, mercati ancora ottimisti La Bce alza la liquidità d'emergenza

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Atene, in vista di un accordo con Ue e Bce sul debito. Il listino ateniese ha guadagnato il 6,1%, spinto dai titoli bancari. Segno più anche per Piazza Affari. Intanto la Banca Centrale europea, secondo Bloomberg, avrebbe deciso di alzare nuovamente la liquidità d'emergenza (Ela) fornita dalla banca nazionale greca agli istituti ellenici. Per il Financial Times il rialzo è di 89 miliardi di euro.