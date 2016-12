Crisi Grecia, "liquidità per le banche solo fino a lunedì"

Pessimismo è stato espresso anche dalla Bce, attraverso il presidente Mario Draghi. "La situazione della Grecia questa volta è veramente difficile e non ci sono certezze di una soluzione positiva della crisi del Paese", ha commentato. E, a una domanda sulla possibilità di soluzione del dossier greco, Draghi ha risposto: "Non so, questa volta è veramente difficile".



Weidmann: "No all'aumento dell'Ela senza un piano di sostegno" - La Bce "non deve alzare la liquidità di emergenza (Ela) e i controlli sui capitali devono rimanere fino a quando non verrà messo a punto un appropriato piano di sostegno e non verrà assicurata la solvibilità delle banche greche e del governo greco", ha detto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, in un discorso a Francoforte, sottolineando che "dal mio punto di vista le banche centrali non hanno il mandato per salvaguardare la solvibilità di banche e governi".



La Borsa di Atene resta chiusa fino a lunedì - La Borsa di Atene resterà chiusa fino a lunedì 13 luglio. Lo annuncia in una nota la Hellenic Capital Market Commission.