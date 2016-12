Crisi Grecia, Borse Ue euforiche

Corrono le Borse europee sulla fiducia di un compromesso per salvare in extremis la Grecia dal default. Atene (Bs Ase +8,03%) è la migliore, seguita a distanza da Francoforte (+3,21%) e Parigi (+3,15%), Madrid (+2,69%), Milano (+2,25%) e Londra (+1,33%). Gli acquisti sono concentrati sui bancari ellenici Alpha (+22,33%), Piraeus (+20,55%) e National Bank of Greece (+18,18%). A Milano Bper (+5,74%) e Intesa (+3,91%) insieme a Bnp (+3,95%).