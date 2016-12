Crisi, Fmi: "La Bce non basta"

"Nell'area euro sono necessari più progressi per rafforzare la fiducia del mercato". Lo afferma il Fondo monetario internazionale, precisando che la politica dell'area euro "non può fare affidamento solo sulla Bce per portare la stabilità finanziaria su un terreno più solido". Washington invita dunque l'Europa a procedere sulla via dell'Unione bancaria, rafforzando l'architettura finanziaria della moneta unica.