Crisi: fatturato dei servizi in calo e qualche timido segnale positivo

12:56 - Analizzare il trend del fatturato dei servizi significa anche, per una serie di dinamiche ad esso collegate, analizzare di fatto il trend di quella che comunemente definiamo “economia reale”. Perché il settore dei servizi include ambiti quali il commercio all'ingrosso, riparazione di autoveicoli e motocicli, le attività professionali, scientifiche e tecniche, i servizi d’informazione e comunicazione, le attività di noleggio, le agenzie di viaggio e le attività di alloggio e ristorazione.

Ora, ci informa l'Istat, quasi tutti questi segmenti hanno registrato un calo nell'ultimo trimestre. Nel complesso l'indice generale del fatturato dei servizi (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) registra una diminuzione dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I miglioramenti comprendono i servizi di trasporto e magazzinaggio (+1,2%) e il commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+0,3%, ma con l'indice destagionalizzato che registra una variazione negativa dell'1,4% per la manutenzione e riparazione di autoveicoli).

Si evidenziano flessioni, invece, per le attività professionali, scientifiche e tecniche (-3,7%), per i servizi d'informazione e comunicazione (-3,5%), per le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-2,9%) e per le attività di alloggio e di ristorazione (-2,4%).

Nei primi tre mesi dell'anno, l'andamento era stato di segno opposto. Una crescita, dopo il lungo periodo di contrazione, pur marginale (dello 0,2%), ma che faceva sperare per un miglioramento della situazione economica italiana. Andando però a spulciare alcune singole voci, emerge chiaramente il comportamento degi italiani in questo periodo, per molti, di difficoltà.

Ad esempio nei servizi di alloggio la diminuzione nel terzo trimestre del 2014 è del 2,7% e in quelli di ristorazione del 2,2%. In compenso le attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator hanno registrato un incremento del fatturato pari all'1,5%. Ma cala per le attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (-7,9%), per l'attività di pulizia e disinfestazione (-4,4%) e per i servizi di vigilanza e investigazione (-3,4%).

Per quanto riguarda i servizi di informazione e comunicazione, sono le telecomunicazioni a rilevare la flessione maggiore (-6,2%), poi i servizi IT e altri servizi informativi (-2,1%) e infine l’editoria, audiovisivi e attività radiotelevisive (-1,1%).

Non benissimo anche le attività professionali, scientifiche e tecniche in cui si registrano cali del fatturato per attività legali e contabilità (-6,6%), attività di pubblicità e ricerche di mercato (-6,2%), attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche (-3,6%) e attività di consulenza gestionale (-1,9%).

In chiave occupazionale, c'è comunque una buona notizia: l’indice del fatturato segna una variazione positiva per l’attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (+9,9%). È un segnale incoraggiante perché le aziende aumentano la spesa relativa alla selezione del personale proprio in vista di una migliore congiuntura che garantirebbe loro sviluppo e occupazione.