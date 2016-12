Crisi economica: l'industria italiana continua a soffrire

12:46 - La situazione economica dell'Italia non è delle migliori: tutti gli indicatori convergono in questa direzione. Di fatto il nostro paese è al tredicesimo trimestre successivo con il segno “meno” davanti alla variazione del Pil. E a concorrere una lunga serie di fattori: meno posti di lavoro, imprese che chiudono, contrazione dei consumi e, non da ultimo, un andamento troppo altalenante dell'industria nel suo insieme.

Il fatturato dell’industria italiana, informa l'Istat, a settembre 2014 ha registrato un calo del 2,2% rispetto al medesimo periodo del 2013 (la diminuzione è dello 0,4% su agosto). Nella media degli ultimi tre mesi, l'indice complessivo registra una flessione dell'1% rispetto ai tre mesi precedenti. Ma ad andare male stavolta, almeno al confronto con le precedenti rilevazioni, sono soprattutto gli ordinativi.

Questi ultimi rispecchiano di norma cosa il futuro più immediato può riservare. Per gli ordinativi totali, infatti, viene evidenziata una flessione congiunturale dell'1,5% (nel confronto con il mese di settembre 2013, l’indice grezzo degli ordinativi segna un calo dello 0,4%), con diminuzioni sia nel mercato interno (1,2%) – a conferma di una domanda interna ancora troppo debole – sia nel mercato estero (-2%).

La debolezza dell'industria italiana non deve però confondere le idee: sono tanti i casi di imprese gazzelle che hanno raddoppiato negli anni della crisi il proprio fatturato – trainate molto, va detto, dall'export – grazie al Made in Italy e agli investimenti mirati. Non deve perciò apparire una contraddizione in termini il dato rilevato dalla Banca d'Italia secondo cui il saldo tra imprese in utile e in perdita nel 2014 è migliorato rispetto all'anno precedente (il 37,4% contro il 29,1%), specialmente, guarda caso, quelle imprese industriali più orientate all'esportazione.

C'è però anche da rilevare la quota di imprese che prevedono un taglio dei piani di investimento per il 2015. Secondo Bankitalia “nell'industria, la revisione al ribasso dei piani di investimento ha caratterizzato soprattutto le imprese con 500 addetti e oltre” e la soglia di quante prevedono una diminuzione degli investimenti rispetto al 2014 si attesta al 22,1%, contro il 18,5% che pianifica un aumento. In particolare, ancora una volta, le imprese con progetti di crescita del fatturato estero confermano i piani di esportazione, ma in misura più contenuta per l'Europa. Sono i mercati extra-europei, infatti, che coinvolgono maggiormente il comparto manifatturiero.

La conferma giunge anche dall’indice Pmi composito (Purchasing managers index) dell’Eurozona – che monitora l’attività manifatturiera e dei servizi tenendo conto di alcuni indicatori fondamentali quali produzione, ordini e occupazione – sceso a novembre a 51,4 dai livelli di ottobre (52,1), con performance deludenti per Francia e Germania. La paura secondo gli analisti è che l'economia europea possa perciò risprofondare in una nuova condizione di emergenza.

Ad ogni modo, tornando all'analisi dell'Istat, nel mese di settembre, nel confronto con lo stesso mese del 2013, le variazioni positive più significative sono state registrate nei settori della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,1%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+2,6%) e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+0,8%), mentre le variazioni negative più marcate nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-9,7%), nelle attività estrattive (-6,0%) e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-4,1%).

Per quanto riguarda gli ordinativi gli incrementi più rilevanti riguardano ancora la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,9%), le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+6,1%) e la metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+2,3%). Le variazioni negative, invece, comprendono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-12,7%), la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (-6,3%) e nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-4,6%).