Crisi, Delrio all'Ue: "Basta austerity"

13:07 - "L'Italia ha fatto i compiti a casa generosamente" e "anche quest'anno avrà un avanzo primario positivo, superiore a tutti i Paesi tranne la Germania". A sottolinearlo, commentando le dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. "Accetteremo il rigore - ha proseguito - ma sappiamo che l'austerity ha terminato il suo ciclo".

"L'Italia - ha proseguito - non ha i conti in disordine, ha solo un debito pubblico alto che ha sempre onorato e continuerà a onorare e non rischia il default". "Ho più attenzione per il dolore silenzioso delle famiglie e delle madri i cui figli non trovano lavoro, che per le piazze urlanti e a volte violente", ha poi aggiunto commentando i disordini di Napoli in occasione della riunione della Bce.