Crisi: dal 2007 al 2013 mancati investimenti per 333 miliardi di euro

10:11 - Il futuro appare incerto. La sensazione di insicurezza non serpeggia tuttavia solo tra i tanti italiani, ma anche tra le imprese attive sul nostro territorio. Molte delle quali hanno deciso di investire sempre meno. Una scelta obbligata dalle difficoltà della crisi economica, forse. Ma che sarebbe opportuno rivedere, perché non ci potrà essere una vera e propria ripresa dell'economia senza investimenti.

Secondo quanto rilevato recentemente dal CENSIS, dal 2007 al 2013 in Italia c'è stata una mancata spesa cumulata per investimenti superiore a 333 miliardi di euro. Più dei 315 miliardi di euro promessi/previsti dal piano Juncker, pensato per rilanciare proprio gli investimenti e favorire la ripresa. Scongiurando così quel 40% di probabilità assegnate dal Fondo monetario internazionale alla possibilità di una nuova recessione per la zona euro nel suo World Economic Outlook.

Il crollo certificato dal CENSIS è in larga parte dovuto al calo degli investimenti in hardware (-28,8%) e nelle costruzioni (26,9%) ma anche nei mezzi di trasporto (-26,1%), nei macchinari e nelle attrezzature (-22,9%).

Timorose davanti ad un futuro vissuto con incertezza, la maggior parte delle imprese italiane ha quindi ridotto i capitali destinati agli investimenti. La cui incidenza sul Prodotto interno lordo del Paese si è così contratta fino al 17,8%. Per quello che è il valore più basso dagli anni del dopoguerra, quando toccò il 16,4% nel 1947, il 17,3% nel 1948 e infine il 19,1% l'anno successivo.

Eppure il superamento della crisi economica, che ha in parte determinato il calo degli investimenti, passa attraverso l'incremento di questi ultimi. Investire non garantisce infatti soltanto benefici a livello occupazionale (in Italia ad ogni milione di euro investito in attività produttive corrispondono circa 20 nuovi occupati, secondo uno studio della società di consulenza McKinsey) ma permette di rimanere – o tornare ad essere – competitivi in un mercato altamente concorrenziale, dove molti investimenti vengono impiegati in Ricerca e Sviluppo.

Secondo i dati contenuti nel Quadro di valutazione 2014 dell'UE sugli investimenti nella ricerca e sviluppo industriale, nel 2013 gli investimenti nella Ricerca e Sviluppo nell'Unione europea sono aumentati del 2,6%. Un dato positivo seppure al di sotto della performance del 2012 (+6,8%) e della media globale (4,9%).

Le 633 imprese europee, esaminate nel corso dello studio, hanno infatti investito 162,4 miliardi di euro. Poco meno, tanto per citare qualche esempio, dei 193,7 miliardi spesi dalle 804 imprese con sede negli Stati Uniti e degli 85,6 miliardi delle 387 aziende giapponesi.

Tuttavia il crollo degli investimenti in Italia non è stato accompagnato da un uguale peggioramento dei conti delle aziende 'sopravvissute' alle difficoltà della crisi economica. Dal 2008 il margine operativo lordo - ovvero i ricavi meno i costi, senza prendere ancora in considerazione gli oneri/interessi finanziari, le imposte e gli ammortamenti – di queste imprese è infatti rimasto elevato. Così come il patrimonio netto, aumentato fino a pesare 5,8 volte l'ammontare degli investimenti effettuati. Mentre sono cresciute del 17,3% anche le risorse liquide (circolanti e depositi), passate dai 238 miliardi del 2008 ai 279 miliardi del 2013.

Il micro-capitalismo di territorio, invece, sembra reggere meglio l'urto della crisi economica: nei primi sei mesi del 2014, le esportazioni degli oltre 100 distretti industriali (che contribuiscono per oltre un quarto del valore aggiunto manifatturiero del Paese) sono aumentate in termini tendenziali del 4,2%, a fronte di un incremento dell'1,2% dell'export manifatturiero complessivo.