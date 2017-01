Crisi, Coldiretti: "Metà degli italiani userà la tredicesima per tasse e rate"

08:12 - Nella busta paga di oltre 30 milioni di italiani arriva la tredicesima ma per oltre la metà (il 51%) dovrà essere destinata a tasse, mutui, rate e bollette, mentre solo il 26% la userà per i regali e il 23% per il risparmio. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixé in occasione dell'arrivo delle tredicesime per dipendenti e pensionati, che saranno dell'1% più ricche rispetto al 2013.

Questa tredicesima nelle buste paga di dipendenti e pensionati porterà quest'anno circa 39 miliardi di euro aggiuntivi, con un aumento dell'1% rispetto al 2013. L'arrivo di questi soldi - sottolineano alla Coldiretti - anticipa quest'anno la scadenza del 16 dicembre nella quale si verifica un vero e proprio ingorgo fiscale con il pagamento tra l'altro d di Imu e Tasi e Tari mentre è prossimo il pagamento del canone Rai.



La tredicesima è dunque sostanzialmente già spesa per la maggioranza degli italiani che la ricevono ma - precisa la Coldiretti - c'è anche un 23% che ha la possibilità' e decide di metterla da parte per il futuro incerto. Il risultato - continua la Coldiretti - è che poco più di un italiano su quattro la userà per lo shopping di Natale che si concentra proprio negli ultimi dieci giorni.