Crisi, Censis: per 2,4 milioni di famiglie difficoltà per comprare cibo

Segnali di incertezza L’economia italiana migliora, ma permane lʼinsicurezza

L’Italia, benché lievemente, è tornata a crescere dopo esser stata mesi in territorio negativo. Il Pil nel primo trimestre del 2015 è infatti cresciuto di 0,3 punti percentuali, poco è vero, ma quel tanto che basta per farla promuovere dall’Ocse e per alzare le stime per il 2015 ed il 2016. Nonostante ciò, però, la...