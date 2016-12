Crisi, Berlino non esclude "Grexit"

Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, non esclude un'uscita della Grecia dall'euro. "Il popolo greco deve decidere se vuole vivere con l'euro o temporaneamente senza", ha detto in un'intervista alla Bild. Secondo Schaeuble, comunque, anche in caso di collasso di alcune banche greche il rischio di contagio è "comparativamente basso".