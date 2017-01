Crisi: ancora negativo il saldo delle imprese del commercio e del turismo

12:27 - Saldo delle imprese del commercio e del turismo ancora negativo e consumi delle famiglie praticamente fermi ai livelli del 2013: questo il quadro dipinto dalla Confesercenti che per il 2014 parla ancora una volta di crisi profonda. Nonostante tutto emerge però un filo di ottimismo per l’anno a venire e per i due seguenti.

Dalle stime per l’anno che sta per concludersi emerge che, nonostante le 56.677 nuove imprese, le troppe cessazioni di attività porteranno ancora una volta ad un saldo negativo: -35.298 attività. Questo anche perché le nuove imprese hanno sempre più vita breve. Basti pensare che oltre il 40% delle imprese chiude i battenti ad appena tre anni dall’avvio dell’attività, una percentuale che nel 2000 si attestava entro il 30%.

Il saldo delle imprese del commercio è in negativo di 23.500 unità. Un calo legato soprattutto alle 49.517 chiusure registrate dalle imprese con sede fissa, che sono state più del doppio rispetto alle 23.005 aperture. Meglio se la passano banchi e bancarelle ed e-commerce. Le prime hanno riportato un incremento di 2.824 attività, le seconde di 179.

La chiusura dei negozi tradizionali ha interessato sia il comparto alimentare che quello non alimentare, con punte soprattutto nell’abbigliamento, nel settore tessile e in quello degli accessori. I negozi per la vendita di prodotti alimentari presentano infatti un saldo negativo di 3.277 unità, quelli non alimentari di oltre 23 mila. Il settore moda ha invece registrato un calo di 6.924 attività.

Il turismo, che include le voci legate alle attività ricettive per l’alloggio, la ristorazione e i servizi bar, conta 11.798 imprese in meno. Le aperture sono state infatti 17 mila, le cessazioni più di 28 mila. Nonostante però l’andamento negativo degli ultimi anni sarà proprio il turismo a trainare l’aumento delle imprese stimato per il triennio 2015-2017. Ma andiamo con ordine.

Secondo le previsioni di Confesercenti nel periodo che andrà dal 2015 al 2017 sul fronte dei consumi delle famiglie si assisterà ad un’inversione di tendenza: si passerà dal calo del 5,8% registrato nel triennio 2012-2014, all’aumento dell’1,8% atteso per quello a venire, durante il quale sempre più consumatori sceglieranno la via del commercio online.

Nei tre anni a cui andiamo incontro le imprese digitali cresceranno infatti del 4,2%, circa 4.800 attività in più. Anche le imprese alimentari registreranno una crescita importante, sebbene di minor entità: saranno 1.376 le imprese alimentari in più alla fine del 2017. In totale le imprese del commercio saranno 4.778 in più rispetto al 2014 e, mentre banchi e bancarelle cresceranno di 11.769 unità, le imprese non specializzate ne perderanno 3.038. Brusco calo si attende anche per quelle dedicate ai prodotti di uso domestico, che scenderanno di 5.516 unità. Il trend delle imprese di abbigliamento e calzature sarà simile a quello odierno: alla fine del triennio considerato da Confesercenti il comparto perderà 3.105 attività.

Come dicevamo il turismo sarà il settore sul quale puntare nel prossimo periodo: le imprese per l’alloggio, la ristorazione e il servizio bar cresceranno conteranno 28 mila esercizi in più al termine del 2017, il 2,2% in più rispetto ad oggi.