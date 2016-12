Crisi, allarme Bri: tempesta vicina, banche centrali a rischio fiducia

Spiega infatti Borio: "Malgrado condizioni monetarie eccezionalmente espansive, la crescita nelle giurisdizioni più importanti è stata deludente e l'inflazione è rimasta bassa. Gli operatori di mercato ne hanno preso atto e la loro fiducia nei poteri curativi delle banche centrali forse per la prima volta vacilla. Anche i policy maker potrebbero forse cominciare a considerare questi fattori".



Secondo il dirigente Bri inoltre, i tassi negativi avranno effetti sulle banche se si protrarranno a lungo. La Banca spiega poi in un articolo come "vi sia una grande incertezza sul comportamento di privati e istituzioni se i tassi dovessero ulteriormente scendere in territorio negativo o se dovessero restare negativi a lungo".