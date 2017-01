Crisi: 82 mila italiani hanno lasciato il paese nel 2013

03:00 - L'Italia non piace più come un tempo. Le statistiche sulle migrazioni dall'estero sono la prova più evidente: il numero degli stranieri stabilitisi nel nostro Paese è sceso di molto, mentre quello degli italiani trasferitisi all'estero è cresciuto. Il motivo principale appare il medesimo: le eccessive difficoltà nel trovare un impiego rendono più appetibili altre mete.

Nel 2013 le immigrazioni dall'estero sono state 307 mila, 43 mila in meno rispetto all'anno precedente (-12,3%). Il calo delle iscrizioni dall'estero è riconducibile, spiega l'ISTAT, ai flussi che riguardano i cittadini stranieri, il cui numero scende da 321 mila nel 2012 a 279 mila nel 2013. Ma a diminuire sono anche le iscrizioni dall'estero di cittadini italiani, passate da 29 mila a 28 mila unità.

Il numero dei nostri connazionali che hanno deciso di lasciare l'Italia è salito invece a 82 mila unità (il 20,7% in più rispetto al 2012).

Mai in dieci anni si era registrata una percentuale così alta, segno che la crisi economica e occupazionale obbliga tanti connazionali a compiere tali scelte. Chi sono gli italiani che emigrano all'estero? L'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) ha provato a tracciarne un'identikit ed emerge così che le classi d'età più consistenti sono quelle dei 18-34 anni (il 36,2%) e dei 35-49 anni (il 26,8%).

Dati, quindi, che confermano la necessità di trovare un impiego, se non in casa allora all'estero. Del resto tanti sono i giovani d'età compresa tra i 15 e i 24 anni alla (vana) ricerca di un lavoro: ad ottobre, il tasso di disoccupazione giovanile si è infatti attestato al 43,3% (+0,6%).

Trasferirsi all'estero appare così una possibile soluzione, soprattutto per tutti quei ragazzi che sono riusciti a concludere il proprio percorso di studi. Oltre il 30% degli italiani over 24 ha lasciato l'Italia con in tasca una laurea. Una percentuale forse destinata a crescere prossimamente: nel 2013 il 48% dei laureati ha ammesso di voler abbandonare il nostro Paese, secondo un'indagine condotta da AlmaLaurea.

Mentre sempre meno stranieri decidono di stabilirsi in Italia, molti altri – quelli già presenti sul nostro territorio – starebbero pensando di abbandonarla. Già un'indagine realizzata lo scorso anno dall'Associazione Bruno Trentin – ISF – IRES della CGIL, evidenziava il trend che l'ISTAT ha poi certificato: quattro stranieri su dieci stavano valutando la possibilità di tornare in patria o di emigrare in un altro Paese dell'Unione europea.

Eppure in Italia, a differenza di quanto accade nel resto dei nostri partner dell'UE, i cittadini stranieri sembrano avere meno difficoltà a trovare un'occupazione. La percentuale di chi ha un impiego è infatti più elevata tra gli stranieri: il 61,9% contro il 59,5% dei cittadini italiani, secondo un recente report del Centro Studi ImpresaLavoro sulla base dei dati Eurostat del 2013. Complessivamente gli stranieri con un impiego sono 2.441.251, secondo i dati del ministero del Lavoro aggiornati al II trimestre del 2014.

Il tasso di occupazione dei cittadini stranieri si attesta nel II trimestre del 2014 al 58,7% (+1,7% rispetto al II trimestre 2013). Tanti sono tuttavia quelli ancora disoccupati (474.273) e molti di più (2.096.053) gli inattivi, ovvero coloro che non risultano occupati né in cerca di occupazione, su un totale di poco più di 5 milioni di persone.

Necessario non sottovalutare le conseguenze di un'eventuale emorragia di lavoratori stranieri, che offrono un contributo importante: rappresentano infatti il 10% del Prodotto interno lordo e, non da ultimo, garantiscono un importante sostegno al welfare (in special modo per quanto riguarda il sistema previdenziale).