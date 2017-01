Crisi, 10mila fallimenti in 9 mesi

12:14 - Chiude in positivo l'anagrafe delle imprese nel terzo trimestre del 2014 con un saldo attivo pari a 16.451 unità, quasi 4mila in più rispetto allo stesso trimestre del 2013. Il tasso di crescita del periodo (+0,3%) è però il risultato del più basso volume di iscrizioni rilevate nel terzo trimestre dal 2005. Continuano a crescere i fallimenti: sono oltre 10mila nei primi 9 mesi dell'anno, il 19% in più rispetto al dato dell'analogo periodo del 2013.