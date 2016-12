Crescita zero, Federconsumatori: serve azione shock per il lavoro

"Per un vero e reale sviluppo del Paese è indispensabile un'azione shock, un piano straordinario per il lavoro che invochiamo da tempo e che preveda lo stanziamento di investimenti pubblici per almeno 60 miliardi di euro". Lo affermano Adusbef e Federconsumatori commentando i dati sul Pil. A sostenere la crescita in Italia contribuisce l'agricoltura che con +1,8% del valore aggiunto fa registrare l'aumento annuale più elevato, aggiunge Coldiretti.