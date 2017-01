18:14 - Cresce ancora il mercato dell'auto italiano. A novembre sono state immatricolate 107.965 vetture, con un incremento pari a circa il 5% sullo stesso mese dello scorso anno. Negli undici mesi 2014 le immatricolazioni sono 1.267.517, il 4,3% in più dello stesso periodo 2013. Bene anche per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles che ha immatricolato a novembre 29.500 vetture, il 5,9% in più dello stesso mese 2013.