Credito giovani, interviene governo

"Da gennaio partirà un progetto specifico legato al sostegno al credito per i giovani". Ad annunciarlo, in occasione della firma a Venezia di una convenzione per i servizi per l'impiego, è stato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Il quale ha spiegato che il progetto sarà relativo alla "possibilità di finanziamenti, da cinquemila a cinquantamila euro, restituibili in sette anni senza interessi".