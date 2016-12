Crac Mps, 1,9 mld da due tranche di conversione dei bond subordinati

Riguardo alla ricapitalizzazione della banca Mps, dalle due tranche di conversione dei bond subordinati in azioni, sono stati raccolti 1,9 miliardi di euro. "I portatori delle obbligazioni FRESH 2008 - si legge in una nota del Cda - hanno aderito all'offerta per Euro 510.600.000, per un corrispettivo aggregato di euro 118.459.200". Le adesioni complessive all'offerta ammontano a 2,447 miliardi di euro.